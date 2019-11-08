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8 листопада • оновлено в 23:00
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"Поверніть": Хабіб назвав наступного суперника та висунув ультиматум UFC

1.5т Читати матеріал російською

Росіянин Хабіб Нурмагомедов з великою часткою ймовірності проведе свій наступний бій з американцем Тоні Фергюсоном.

Як заявив чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі, поєдинок пройде навесні в США, але Хабіб висунув ультиматум організаторам.

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Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"У нас почалися переговори, мені запропонували, щоб я бився у Лас-Вегасі в березні. Я сказав, що мені там повинні принести офіційні вибачення за те, що мене оштрафували за інцидент після нашого бою з Конором МакГрегором. Тоді я буду битися. Якщо ні, то призначте мені іншу дату. Наскільки я знаю, готується турнір в Нью-Йорку в квітні. На ньому я б міг виступити. Або у березні у Лас-Вегасі, якщо мені повернуть мій мільйон доларів, на який оштрафували. Такі мої умови", – цитує чемпіона RT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов відповів на критику Конора МакГрегора, який розкритикував росіянина через прапор РФ.

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Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Гоша Злой
Гоша Злой
заработал же лям - отдайте.
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