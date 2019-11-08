"Поверніть": Хабіб назвав наступного суперника та висунув ультиматум UFC

Росіянин Хабіб Нурмагомедов з великою часткою ймовірності проведе свій наступний бій з американцем Тоні Фергюсоном.
Як заявив чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі, поєдинок пройде навесні в США, але Хабіб висунув ультиматум організаторам.
Хабіб Нурмагомедов
"У нас почалися переговори, мені запропонували, щоб я бився у Лас-Вегасі в березні. Я сказав, що мені там повинні принести офіційні вибачення за те, що мене оштрафували за інцидент після нашого бою з Конором МакГрегором. Тоді я буду битися. Якщо ні, то призначте мені іншу дату. Наскільки я знаю, готується турнір в Нью-Йорку в квітні. На ньому я б міг виступити. Або у березні у Лас-Вегасі, якщо мені повернуть мій мільйон доларів, на який оштрафували. Такі мої умови", – цитує чемпіона RT.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов відповів на критику Конора МакГрегора, який розкритикував росіянина через прапор РФ.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".