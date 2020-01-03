Порвати стереотипи та рекорди: топ-5 спортивних героїв України в 2019-му

Україна, незважаючи на різноманітні проблеми спорту, зуміла пошуміти на європейській та світовій спортивній арені в 2019-му. І багато в чому завдяки яскравим сильним особистостям.

Хтось несподівано вистрілив в один момент, хтось довго та поступово йшов до визнання, а хтось так і залишився в тіні, хоча був безпосереднім творцем чийогось успіху - Україна отримала чимало героїв різного калібру. Хто ж став най-най та по-справжньому вписав своє ім'я в історію - в підсумковому матеріалі від OBOZREVATEL.

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО

Легендарний український нападаючий та головний тренер збірної України з футболу

Чим заслужив визнання: створив нову та найсильнішу збірну країни в її історії

Чого добився: вивів збірну на Євро-2020

Зоряний час 2019: матч Україна - Португалія

Будь-яка розмова про збірну України в цьому році не обходиться без Андрія Шевченка. І цілком заслужено - Шевченко в якості головного тренера не просто змінив національну команду, але і повністю перетворив її. В кінці року вболівальники побачили зовсім нову збірну, якої не бачили ніколи.

Андрій Шевченко домігся відмінних результатів зі збірною України

Навіть без видобутої путівки на Євро-2020 Шевченко залишався б топом, якщо говорити про роботу. Адже разом зі своїм тренерським штабом екс-форвард не просто провів "косметичний ремонт" гри, а в корені змінив все. Ставлення гравців до збірної, їх поведінку в розташуванні "синьо-жовтих", концепцію та модель команди, роботу команди на полі - з Шевченком тепер все інакше, якщо порівнювати з періодом "до 2016-го". Підсумок більш ніж очевидний та дуже приємний - вряди-годи Україна грає не від суперника, а сама диктує противнику свій футбол і не боїться фаворитів.

Звичайно, Шевченко багато "лягло на руку" (наприклад, своєчасний прогрес Зінченка, Малиновського та Яремчука), але не можна не відзначити, як тренер використовує це в збірній. Шевченко вибудував систему так, що будь-який прогрес та козирі гравців приносять користь збірній. І так, тепер ніяких прив'язок до статусів - в збірній грають дійсно найсильніші, без прив'язки до клубів, а шанс отримують ті, хто його дійсно заслуговують.

Шевченко перетерпів чимало критики, коли без досвіду роботи після скандального для України Євро-2016 очолив збірну. І тепер пожинає плоди - збірна стала набагато сильніше, а робота приносить результат. Та ще й який - перевага над Португалією і путівку на Євро-2020.

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Захисник/півзахисник "Манчестер Сіті" і збірної України з футболу

Чим заслужив визнання: заграв в одному з кращих клубів світу та став основним у збірній

Чого добився: виграв всі англійські трофеї сезону 2018/19 і вийшов зі збірною на Євро-2020

Зоряний час 2019: кінець сезону 2018/19 і початок відбору Євро-2020

Йому всього 23, але він вже став футбольною зіркою України. І по праву - Олександр Зінченко провів дійсно чумний 2019-й, вийшовши на абсолютно новий рівень у світовому футболі.

Олександр Зінченко став одним з кращих українських легіонерів в 2019-м

А починався рік для Зінченко туманними перспективами в "Ман Сіті" та розмовами про оренду. Але тоді Олександр всупереч очікуванням відхилив таку можливість і продовжив пробиватися крізь зоряну конкуренцію в "Сіті". Так, в чомусь українцеві дуже пощастило з травмами конкурентів (що на лівому фланзі оборони більше не було кому зіграти), але вже через 4 місяці Зінченко завдяки своєму прогресу в ролі гравця основи виграє всі трофеї Англії! Футболіст реально став важливою частиною ігрової системи "Сіті" і почав показувати дуже якісний футбол, на позиції лівого бека формувати ледь не всю гру "городян" на лівому фланзі.

Це дозволило Олександру закріпитися і в збірній України, разом з Русланом Малиновським ставши справжнім серцем "синьо-жовтих". Без Зінченко у збірної вже інша гра, не настільки ефективна в центрі і менш продумана в середині поля. 24-річний футболіст дійсно робить різницю в плані атаки збірної, і робить це на рівні кращих гравців Європи.

В цілому ж Зінченко постійно нагадує нам (а вірніше - всьому підростаючому поколінню) - в юності не варто засиджуватися в теплому місці, а потрібно пробувати себе, шукати ігрову практику в самих різних місцях і постійно працювати над собою. І все це - не порожні слова, Пеп Гвардіола доведе.

ДАРЬЯ БІЛОДІД

Дзюдоїстка, наймолодша чемпіонка світу

Чим заслужила визнання: в юному віці стала найсильнішою на планеті, другий раз поспіль виграв чемпіонат світу

Чого добився: стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу

Зоряний час 2019: фінал чемпіонату світу в Японії в серпні

Говоримо "дзюдо в Україні" - відразу на увазі Дарину Білодід. Ще кілька років тому про перспективну дзюдоїстці майже ніхто не знав, а сьогодні вона стала символом дзюдо не тільки для України, але і для всього світу.

Дарина Білодід в 2019-му стала двічі чемпіонкою світу

Про феноменальності Білодід стало відомо ще в 2018-му, коли вона в 17 років взяла "золото" на дорослому ЧС і заявила про себе на весь світ. Але зараз Дарина довела більш важливу річ: той її успіх - НЕ спалах або випадковість, а реальний результат суміші таланту і великого прогресу. Як довела? Знову виграла чемпіонат світу.

Що ще говорити про Білодід, коли вже в 18 років (зараз, на момент грудня, їй вже 19) українка встановила пачку рекордів! Наймолодша дворазова чемпіонка світу, перша українка чемпіонка світу, перший український дзюдоїст з об'єднаними поясами чемпіона Європи та світу, єдиний дзюдоїст з України з перемогою на дорослому чемпіонаті Європи до 20-ти років, єдина з українців, хто коли-небудь очолював світовий рейтинг у своїй категорії - це все одна людина, Дар'я Білодід!

ДМИТРО ПІДРУЧНИЙ

Капітан збірної України з біатлону

Чим заслужив визнання: став найкращим біатлоністом України та входить в топ-20 біатлоністів Європи

Чого добився: виграв "золото" чемпіонату світу 2019 в пасьюті

Зоряний час 2019: лютий-березень, чемпіонат світу в Естерсунді

Україна не хапає зірок з неба, але в 2019-му отримала справжнього флагмана, який і домагається вершин, і веде за собою інших – Дмитро Підручний став набагато більшим для українського біатлону, ніж капітаном збірної.

Дмитро Підручний після перемоги на чемпіонаті світу

Так, Підручний не став (сподіваємося, поки) для України "монстром" типу Фуркада або Дестьл для Франції, або Долля для Німеччини. Але саме завдяки високому рівню Дмитра український чоловічий біатлон зумів заявити про себе в 2019-му, вигравши першу в історії золоту медаль на чемпіонатах світу. Ми увійшли в число вибраних, порушивши чемпіонську гегемонію Норвегії та Франції (а в тому переможному пасьюті обійшовши при цьому самого Йоханнеса Бьо)!

Цим "золотом" Підручний не тільки показав, що українські біатлоністи можуть досягати високого рівня та перемагати навіть на ЧС, але і нагадав в цілому про високий потенціал біатлону в Україні. Завдяки цій перемозі функціонери знову (і начебто всерйоз) згадали про насущні проблеми біатлону, а сам біатлоніст на піку популярності своїми словами зміг зрушити з місця мертві процеси. Тепер на Підручного рівняються ще більше, як на справжнього героя і надію всієї країни.

ЮРІЙ СЕМЕНЮК

Волейболіст бельгійського "Маасейку" і збірної України

Чим заслужив визнання: став професійним волейболістом з нуля за пару років і в якості основного виступив за збірну України на Євро-2019

Чого добився: перейшов в кращий клуб Бельгії та зі збірною України дійшов до 1/4 фіналу Євро-2019

Зоряний час 2019: виступи збірної України на Євро-2019

Особистість Юрія Семенюка й зараз відома, мабуть, тільки самим відданим волейбольним любителям України, а ще 4-5 років тому такого волейболіста просто не існувало. Так, в деякому роді це наш волейбольний Джеймі Варді - з нуля в топи.

Юрій Семенюк (праворуч) в футболці збірної України noc.lviv.ua

Історія Семенюка не оригінальна, але по-своєму унікальна. Якщо той же Варді до потрапляння в "Лестер" хоча б на аматорському рівні грав у футбол, то Семенюк взагалі не займався волейболом. Взагалі! Ще 4-5 років тому Юрій був звичайним студентом, які віддають перевагу футболу і працювали в продуктовому відділі мегамаркету "Ашан" (а після ще встиг попрацювати продавцем-консультантом в магазині будівельних матеріалів).

Але доля приготувала для Юрія найнесподіваніший поворот - його помітив тренер львівського клубу "Барком-Кажани" і почав кликати на тренування. Коли Семенюк вперше прийшов на тренування (в проф. команду), то в плані техніки не вмів фактично нічого. Але ходив на тренування у вигляді хобі, поки не поїхав з "Кажанами" на перший збір... А далі - справжній професійний контракт, дебют в українській лізі та виклик в збірну. Як зізнавався сам Семенюк в одному з інтерв'ю, він ніколи і не мріяв грати за збірну України, незважаючи на національну команду тільки як уболівальник.

Але влітку 2019-го прогрес і рівень Семенюка дозволив йому поїхати в складі "синьо-жовтих" на Євро-2019 і разом з партнерами створити сенсацію - вийти з групи та дійти до 1/4 фіналу (справжній прорив для українського волейболу). Це дозволило Юрію отримати пропозицію від бельгійського "Маасейка" - статусного клубу з місцем в Лізі чемпіонів. І тепер перед Семенюком відкривається новий рівень. А ще кілька років тому він розкладав алкоголь по полицях і продавав бензопили.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!