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31 березня • оновлено в 00:05
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Попросити Путіна: легенда ММА викрив Хабіба у брехні через бій із Фергюсоном

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Легендарний боєць змішаних єдиноборств Олег Тактаров заявив, що Хабіб Нурмагомедов при бажанні може вилетіти у США на бій проти Тоні Фергюсона, незважаючи на закриття кордонів Росії.

"Приватний літак і приватну авіацію у нас ніхто не забороняв. Вони можуть попросити президента, щоб дозволили випустити з країни. Будь-який бізнесмен може в цьому допомогти. Я не хочу особливо обговорювати цю тему, але у Хабіба повно фанатів і підтримки серед бізнесменів, він, врешті-решт, може попросити президента, щоб його тимчасово випустили з Росії", – цитує слова Тактарова видання Sport24.

Олег Тактаров

Олег Тактаров

Eurosport

Нагадаємо, що раніше Хабіб заявив, що через закриття кордонів Росії його бій проти Фергюсона, ймовірно, не відбудеться. У ЗМІ також з'явилося ім'я бійця, який із найбільшою ймовірністю повинен замінити росіянина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оточення Хабіба пригрозило розправою російському журналісту Олександру Лютікову, який засумнівався в бажанні бійця летіти на поєдинок проти Тоні.

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Теми
MMA UFC Хабiб - Фергюсон
Особи
Хабiб Нурмагомедов Тонi Фергюсон
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