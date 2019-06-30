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Понесли на носилках: гімнаст на Європейських іграх жахливо зірвався з перекладини - Відеофакт

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Маріос Георгіу, перший представник Кіпру в спортивної гімнастики на Олімпіаді 2016 року, невдало виступив на II Європейських іграх в Мінську.

Під час турніру з багатоборства 21-річний спортсмен не докрутив свій елемент і зірвався з перекладини. Маріос намагався зробити ковач з гвинтом прямим тілом, проте в останній момент руки зісковзнули зі снаряда і гімнаст жахливо приземлився спиною на мати.

З арени кіпріота забрали на носилках. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Нагадаємо, що в цьому турнірі український гімнаст Олег Верняєв завоював сербряную нагороду. У жінок в багатоборстві "бронзу" взяла українська гімнаста Діана Варинська.

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Тема
Європейські ігри 2019
Місце
БілорусьМінськ
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