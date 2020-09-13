Помпео відреагував на "підлу і жорстоку" страту чемпіона в Ірані

Максим Іншаков Інші види спорту 13:02, 13.09.2020

Держсекретар США Майк Помпео різко засудив страту чемпіона з боротьби в Ірані.

Американський чиновник обурений вчинком іранської влади.

"Страта Навіда Афкарі іранським режимом є підлим і жорстоким актом. Ми засуджуємо це найрішучішим чином. Це обурливе посягання на людську гідність навіть по мерзенним стандартам цього режиму. Голоси іранського народу не будуть заглушені", – написав Помпео в Twitter.

Майка Помпео обурений дією Ірану
Twitter Майка Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Афкарі був страчений в суботу, 12 вересня. Йому інкримінували вбивство охоронця під час протестів проти економічної політики Ірану в 2018 році. Сам борець свою провину заперечував.

Після страти МОК виступив з офіційною заявою. У Комітеті були шоковані таким вчинком іранської влади.

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