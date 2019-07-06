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"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду

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Президент Росії Володимир Путін повідомив, що РФ готова поділитися з Італією досвідом проведення Олімпійських ігор. Зимові Олімпійські ігри-2026 пройдуть в Мілані і Кортині-д'Ампеццо.

"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду

"Хотів би привітати італійських друзів з тим, що Італія отримала право прийняти Зимові Олімпійські ігри в 2026 році. Готові всіляко сприяти їх проведенню, маючи на увазі наш недавній досвід проведення таких змагань в Сочі", – сказав президент на прес-конференції, що проходила в рамках російсько-італійського Форуму-діалогу громадянських суспільств.

Такі слова глави Російської Федерації викликали бурхливе обурення у місцевих жителів.

"Що казковий несе? Яка допомога благополучної Італії? Досвіду проведення ОІ у них більше, та й не просить ніхто нічого. Вічно він допомагає, всім, крім народу россійского. Ти людям, якi від повені постраждали, допоможи, помічник хр ... в!" - лаються користувачі.

Інші користувачі іронізують, що Путін може навчити італійців лише красти.

"І який же Путін має досвід проведення? Як просрати трильйони на ОІ за які потім ще й медалі відберуть? Хороший досвід нехай прислухаються", - з сарказмом відзначають вболівальники.

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"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду
"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду
"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду
"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду
"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду
"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду
"Помічник хр***в": Путіна зацькували за слова про Олімпіаду

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня Путін піддався тролінгу в мережі після того, як побував на закритті Європейських ігор.

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Тема
Олімпіада-2026
Особа
Володимир Путін
Місце
ІталіяРим
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Червоний Данило
Червоний Данило
разве что поделится опытом краж но ОИ. о да...россия может поделится как разворовывать!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так то олимпиада в Сочи была признана лучшей за всю историю... Но д*билам с обоза это ниачем, правда ведь?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель...ты мелок в фантазировании )))кстати...Путин знает о всемирном тролленизме его...я пишу всемирном...подразумевая...обозревательском))
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