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28 квітня • оновлено в 19:03
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Померла триразова чемпіонка світу з гандболу Марина Базанова, яка провела кар'єру в Києві

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Легендарна гандболістка Марина Базанова померла у віці 57 років, повідомляється на офіційному сайті Федерації гандболу Росії. Причина смерті не уточнюється.

Марина Базанова

Марина Базанова

handballfast.com

"Федерація гандболу Росії висловлює співчуття всім рідним і близьким Марії Вікторівни. Ми глибоко засмучені втратою, яку поніс гандбольний світ", – йдеться у повідомленні.

У складі збірної СРСР Базанова тричі ставала чемпіонкою світу – в 1982, 1986, 1990 роках. Крім того, на рахунку 168-сантиметрової розігруючої дві "бронзи" Олімпіад: у Сеулі 1988 року і Барселоні 1992 року.

Більшу частину клубної кар'єри гандболістка провела в київському "Спартаку", ставши семикратною чемпіонкою СРСР і п'ятикратною переможницею Кубка європейських чемпіонів. Після відходу зі "Спартака" Базанова була граючим тренером у німецькому клубі "Валле Бремен", де чотири рази виграла першість країни. Завершивши кар'єру, працювала реабілітологом у Бремені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник "Ліверпуля" і збірної Північної Ірландії Майкл Робінсон помер у віці 61 року після довгої боротьби з раком.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Гандбол
Місце
Україна
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