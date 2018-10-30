Померла знаменитий тренер Яни Клочкової

Заслужений тренер України Ніна Кожух померла у Харкові в понеділок, 29 жовтня, на 74-му році життя. Разом із чоловіком у Харкові вона тренувала безліч успішних плавців, найзнаменитішою з яких стала чотириразова олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.

Ніна Кожух шість років тому повідомила ЗМІ про те, що у неї діагностували рак грудей. Як повідомляє АТН, її чоловік, Олександр Кожух, помер у 2016 році у віці 85 років.

Ніна Кожух із Яною Клочковою

Сама плавчиня у себе в Instagram ніяк не відреагувала на трагедію.

Нагадаємо, нещодавно Клочкова похвалилася своєю "фігурою-персиком" у басейні, а також вразила розкішним вбранням з декольте.