Колишній канадський бобслеїст олімпійський чемпіон Інсбрука-1964 Дуглас Енакін помер у віці 89 років, йдеться у Twitter Залу слави канадського спорту, членом якого був Енакін.

We are very sad to hear of the passing of Hall of Famer, Doug Anakin over the weekend. Our condolences to his family and friends. pic.twitter.com/2nnCndoQJ4 - Canada's Sports Hall of Fame (@sportshall) April 28, 2020

Варто відзначити, що четвірка Енакіна стала першою в історії, якій вдалося принести Канаді золоту олімпійську медаль у бобслеї. Успіх канадців в Інсбруку здивував усю бобслейну громадськість, оскільки у країни не було навіть санно-бобслейної траси, а спортсмени тренувалися в украй несприятливих умовах Лейк-Плесіда (США).

На міжнародній арені Дуглас представляв країну аж до 1967 року. За спортивні досягнення занесений у Канадський спортивний зал слави і Канадський олімпійський зал слави.

Після закінчення кар'єри протягом дев'ятнадцяти років працював тренером із фізичної підготовки в коледжі імені Джона Ебботта, пізніше відкрив власний магазин із продажу спортивного інвентарю.

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