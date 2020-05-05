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6 травня • оновлено в 07:27
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Помер унікальний олімпійський чемпіон Дуглас Енакін

3.5т
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Колишній канадський бобслеїст олімпійський чемпіон Інсбрука-1964 Дуглас Енакін помер у віці 89 років, йдеться у Twitter Залу слави канадського спорту, членом якого був Енакін.

Варто відзначити, що четвірка Енакіна стала першою в історії, якій вдалося принести Канаді золоту олімпійську медаль у бобслеї. Успіх канадців в Інсбруку здивував усю бобслейну громадськість, оскільки у країни не було навіть санно-бобслейної траси, а спортсмени тренувалися в украй несприятливих умовах Лейк-Плесіда (США).

На міжнародній арені Дуглас представляв країну аж до 1967 року. За спортивні досягнення занесений у Канадський спортивний зал слави і Канадський олімпійський зал слави.

Після закінчення кар'єри протягом дев'ятнадцяти років працював тренером із фізичної підготовки в коледжі імені Джона Ебботта, пізніше відкрив власний магазин із продажу спортивного інвентарю.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
бобслей
Місце
Канада
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