Колишній канадський бобслеїст олімпійський чемпіон Інсбрука-1964 Дуглас Енакін помер у віці 89 років, йдеться у Twitter Залу слави канадського спорту, членом якого був Енакін.

We are very sad to hear of the passing of Hall of Famer, Doug Anakin over the weekend. Our condolences to his family and friends. pic.twitter.com/2nnCndoQJ4