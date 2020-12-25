Помер український олімпійський чемпіон

Олександр Чеканов Інші види спорту 18:12, 25.12.2020

Знаменитий український борець і тренер Іван Богдан помер на 93-му році життя. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram повідомив депутат від партії "Слуга народу" і борець Жан Беленюк.

"На превеликий жаль з життя пішов на небеса Іван Гаврилович Богдан. Людина, яка мала безмежний авторитетом і повагу у всього спортивного співтовариства. Олімпійський чемпіон Рима 1960-го. Іван Гаврилович завжди дуже переживав за мене і пристрасно бажав моєї перемоги на Олімпіаді. Я сумую разом з усією борцівською/спортивною сім'єю. Царство небесне", – написав Жан.

Жан Беленюк повідомив в Instagram про смерть Івана Богдана.

Іван Богдан виступав у боротьбі класичного стилю у ваговій категорії понад 97 кг. Він неодноразово ставав призером чемпіонатів СРСР, двічі виграв першість планети, а в 1960-му досяг найвищого досягнення, ставши олімпійським чемпіоном. Його вихованцем був дворазовий олімпійський чемпіон киянин Олександр Колчинський.

Іван Богдан виграв Олімпіаду в Римі.
Федерація боротьби України

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Норвегії дворазового олімпійського чемпіона з лижних гонок Петтера Нортуга засудили до семи місяців тюремного ув'язнення за порушення ПДР і зберігання наркотиків.

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