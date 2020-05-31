Триразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики американець Боббі Морроу помер у віці 84 років, повідомляє пресслужба Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics). Причина смерті спортсмена не уточнюється.

В активі Морроу три золоті медалі Олімпіади 1956 року в Мельбурні в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів, а також в естафеті 4 по 100 метрів. У тому ж році видання Sports Illustrated визнало Морроу спортсменом року.

Морроу встановив 11 світових рекордів. Після завершення кар'єри спринтер зайнявся фермерством, а також працював столяром. У 1989 році спортсмен був введений в Національний зал слави легкої атлетики США.

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