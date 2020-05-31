Триразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики американець Боббі Морроу помер у віці 84 років, повідомляє пресслужба Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics). Причина смерті спортсмена не уточнюється.

World Athletics is deeply saddened to hear that USA's 1956 Olympic 100m, 200m and 4x100m champion Bobby Morrow died on Saturday (30) at the age of 84. https://t.co/v1nqnN5qpF pic.twitter.com/W9pwnaM7Nv - World Athletics (@WorldAthletics) May 31, 2020

В активі Морроу три золоті медалі Олімпіади 1956 року в Мельбурні в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів, а також в естафеті 4 по 100 метрів. У тому ж році видання Sports Illustrated визнало Морроу спортсменом року.

Морроу встановив 11 світових рекордів. Після завершення кар'єри спринтер зайнявся фермерством, а також працював столяром. У 1989 році спортсмен був введений в Національний зал слави легкої атлетики США.

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