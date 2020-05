Триразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики американець Боббі Морроу помер у віці 84 років, повідомляє пресслужба Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics). Причина смерті спортсмена не уточнюється.

World Athletics is deeply saddened to hear that USA's 1956 Olympic 100m, 200m and 4x100m champion Bobby Morrow died on Saturday (30) at the age of 84. https://t.co/v1nqnN5qpF pic.twitter.com/W9pwnaM7Nv