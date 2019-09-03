На 65-му році життя помер тренер збірної Росії з лижних гонок та біатлону осіб з ураженням опорно-рухового апарату Володимир Малинський.

Володимир Малинський

"Володимир Васильович був тренером високого класу, який знав і розумів спорт. Це велика втрата для російського паралімпійського руху", – йдеться в повідомленні Паралімпійського комітету Росії.

Відзначається, що Малинський був особистим тренером чемпіона і бронзового призера Паралімпійських ігор Азата Карачуріна, срібного та триразового бронзового призера Паралімпіади Марти Зайнуллиної і дворазового бронзового призера Ігор Олександра Давидовича.

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