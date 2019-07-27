Помер Роман Вірастюк

Пішов з життя срібний призер чемпіонату Європи-1994 року в штовханні ядра, учасник трьох Олімпійських ігор (1996, 2000 і 2004), багаторічний капітан збірної України з легкої атлетики Роман Вірастюк.

"Не стало Романа Вірастюка - нашого друга, колеги, спортсмена, художника, телеведучого, людини багатьох талантів, неординарної особистості з великим і добрим серцем. Для Міністерства молоді та спорту, кожного з нас - це непоправна втрата і великий біль", - написав у себе в Facebook міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

У 2005 році Вірастюк переніс операцію з протезування аорти і аортальних клапанів. А в наприкінці 2015 року в пресі з'явилася інформація, що Роман потребує ще двох кардіохірургічних операціях, почалася кампанія зі збору коштів.

Операція пройшла 31 березня 2016 року і тривала 13 годин, Вірастюку поставили серцевий клапан і протез кореня аорти.

Роман Вірастюк після операції 2016 року Facebook

Днями Роману зробили ще одну складну операцію на серці, яка тривала 20 годин.

Останнім часом працював директором Департаменту олімпійського спорту Міністерства молоді та спорту України. Він брав участь в парламентських виборах 2019, але не зумів перемогти в мажоритарному окрузі в Івано-Франківській області.

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У покійного залишилася дружина і двоє синів - Роман (зайнявся баскетболом) і Іван. Молодший брат Романа, Василь Вірастюк, прославився в силовому спорті, ставав найсильнішою людиною світу.

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