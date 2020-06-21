Помер президент Європейської легкоатлетичної асоціації

Президент Європейської легкоатлетичної асоціації Свен-Арне Хансен виступає на церемонії відкриття чемпіонату Європи з кросу в Парку та Бела Віста 8 грудня 2019 року в Лісабоні, Португалія

Глава Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics) норвежець Свен-Арне Хансен пішов із життя у віці 74 років, повідомляється на офіційному сайті організації.

15 березня цього року він переніс інсульт, після якого не зміг відновитися.

Хансен очолював European Athletics із 2015 року. Раніше він був президентом Федерації легкої атлетики Норвегії (2003-2015).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній віцепрезидент "Реалу" Амадор Суарес помер від коронавiрусу у віці 76 років. Функціонер боровся з хворобою протягом 40 днів.