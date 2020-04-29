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29 квітня • оновлено в 22:29
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Помер олімпійський чемпіон у метанні списа Яніс Лусис

1.9т
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Переможець Олімпійських ігор в Мехіко в складі збірної СРСР списометальник Яніс Лусис помер на 81-му році життя, повідомляє Латвійський союз легкої атлетики.

Відзначається, що в останні роки Лусис боровся з онкологічним захворюванням.

"Ми висловлюємо наші глибокі співчуття родині Яніса, друзям, родичам і всієї легкоатлетичної сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Крім перемоги на Олімпійських іграх 1968 року, в активі Лусіса срібна (1972) і бронзова (1964) медалі Ігор. Він є чотириразовим чемпіоном Європи.

Йому двічі належав рекорд світу. У 1987 році Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій визнала Лусіс найкращим списометальником в історії спорту, а в 2014 році він був включений в Зал слави міжнародної федерації за особливий внесок в розвиток легкої атлетики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні захисник бразильського "Індепендьєнте", що виступає в четвертому дивізіоні чемпіонату країни, загинув від удару струмом під час запуску повітряного змія в Сан-Паулу

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Кто слышал, а Латвии сейчас спорт есть?
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