Помер експрезидент WADA, який виступав за посилення покарання Росії

Максим Іншаков Інші види спорту 21:05, 12.09.2020 Оновлено: 21:05, 12.09.2020

Колишній президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Джон Фейхі помер в Австралії у віці 75 років, повідомляється на офіційному сайті організації.

За словами гендиректора WADA Олів'є Нігглі, Фейхи був "чудовим президентом і видатною людиною", який завжди діяв в інтересах агентства і чистого спорту.

"Від імені всіх, хто працював у раді засновників WADA і різних комітетах, а також від імені керівництва та співробітників, колишніх і діючих, я хочу передати наші співчуття дружині Джона, їх великій родині і широкому колу колег і друзів. Та спочине він зі світом", – сказав Нігглі.

Фейхи займав посаду президента WADA в період з 2008 по 2013 рік, після чого його пост зайняв британець Крейг Ріді.

У 2019 Фейхі заявив, що Росію недостатньо покарали за можливу державну програму щодо застосування допінгу в 2012-2014 роках

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