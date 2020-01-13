Поєдинок українського борця завершився масовою бійкою

У Туреччині на міжнародному турнірі з вільної боротьби Yasar Dogu в поєдинку між грузином Зурабом Ербоцанашвілі й українцем Хасаном Закарієвим відбулася масова бійка.
Відомий український борець і народний депутат від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк опублікував ролик, на якому видно, що борці не зуміли стримати емоцій та почали обмінюватися ударами по обличчю, після чого у протистояння втрутилися секунданти з обох сторін. Після завершення бійки і українець, і грузин були дискваліфіковані за неспортивну поведінку.
Масова бійка в поєдинку між українським і грузинським борцями
Нардеп залишився незадоволений діями секундантів, які самі вступили у сутичку, не спробувавши врегулювати конфлікт.
Вчора відбулася масова бійка на турнірі "Yasar Dogu" в Туреччині, за участю українського і грузинського борців! Так ось, у мене не стільки питання до спортсменів, які не дотримали емоцій і почали бути один одного в кращих традиціях UFC (молоді, гарячі, не завжди темперамент і бажання перемогти за всяку ціну вдається приборкати на догоду здоровому глузду), скільки питання до секундантам, які не тільки не стали рознімати спортсменів, а самі кинулися в рукопашну ... Секундант - це, як правило, тренер, або старший товариш, який повинен підказувати своєму спортсмену, контролюючи ситуацію холодною головою, враховуючи, що знаходиться поза сутичкою і може тверезо ре гірованного на те, що відбувається .. На жаль .. тут ми такого не спостерігаємо, а подібні речі негативно позначаються на іміджі нашого виду спорту! Давайте намагатися тримати себе в руках;) # всемспорт
Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк натякнув на перехід в UFC, опублікувавши інтригуючу фотографію у себе в Instagram.
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