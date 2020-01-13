Поєдинок українського борця завершився масовою бійкою

У Туреччині на міжнародному турнірі з вільної боротьби Yasar Dogu в поєдинку між грузином Зурабом Ербоцанашвілі й українцем Хасаном Закарієвим відбулася масова бійка.

Відомий український борець і народний депутат від партії "Слуга Народу" Жан Беленюк опублікував ролик, на якому видно, що борці не зуміли стримати емоцій та почали обмінюватися ударами по обличчю, після чого у протистояння втрутилися секунданти з обох сторін. Після завершення бійки і українець, і грузин були дискваліфіковані за неспортивну поведінку.

Масова бійка в поєдинку між українським і грузинським борцями

Нардеп залишився незадоволений діями секундантів, які самі вступили у сутичку, не спробувавши врегулювати конфлікт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк натякнув на перехід в UFC, опублікувавши інтригуючу фотографію у себе в Instagram.

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