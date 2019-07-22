"Подуріла": росіянка виграла чемпіонату Європи і безглуздо обійшла заборону на прапор РФ

Росіянка Аксана Гатаулліна курйозним способом відсвяткувала свою перемогу на юніорському чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Перемігши в секторі для стрибків з жердиною, 19-річна спортсменка зробила коло пошани з пледом в руках замість прапора РФ. Нагадаємо, що російським легкоатлетам заборонено демонструвати національну символіку через допінговий скандал і відсторонення Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

"У мене виникла ідея в разі перемоги взяти щось замість прапора. Думала тільки, що б таке вибрати посмішніше. Це був плед, який я використовувала під час змагань. Суперниці посміялися, люди на трибунах теж. Фотографи мене знімали, але здалося, що їм було якось незручно. Мені, якщо чесно, теж. Але я вирішила пожартувати", – наводить слова Гатаулліною "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкраща легкоатлетка Росії Марія Ласіцкене визнала наявність в країні державної системи допінгу.

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