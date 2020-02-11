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11 лютого • оновлено в 17:33
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"Подарунок із секс-шопу": Ємельяненко відверто розповів про арешт за п'яний дебош

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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко вважає, що був незаслужено заарештований за п'яний дебош в Анапі.

"Що я зробив в Анапі? Якщо чесно, зовсім нічого. Я нікого не побив, нікого не образив. Просто випив вина та голосно розмовляв матом. Без зауваження були викликані співробітники. Я їм сказав, що піду спати додому. А співробітники відповіли, що виклик вже надійшов і вони повинні мене доставити", – цитує Ємельяненка агентство Чемпіонат.

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

rbc.ru

Він також розповів про свій намір зробити судді подарунок із секс-шопу, щоб "вона не була такою злою та гидкою".

"Приїхали у відділення, про суддю я промовчу. Мені відразу сказали, що вона чоловіконенависниця. Сім діб дала незрозуміло за що. Ну випив, ну посварився матом. Дала б уже п'ятнадцять діб. Або два з половиною роки. Думав відправити судді подарунок із секс-шопу, спокусник, щоб вона не була такою злою та гидкою", – додав боєць.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Дмитро Смоляков назвав Олександра Ємельяненка насильником і викликав його на дуель у лісі.

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Тема
MMA
Особа
Олександр Емельяненко
Місце
Росія
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