"Подарунок із секс-шопу": Ємельяненко відверто розповів про арешт за п'яний дебош

Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко вважає, що був незаслужено заарештований за п'яний дебош в Анапі.
"Що я зробив в Анапі? Якщо чесно, зовсім нічого. Я нікого не побив, нікого не образив. Просто випив вина та голосно розмовляв матом. Без зауваження були викликані співробітники. Я їм сказав, що піду спати додому. А співробітники відповіли, що виклик вже надійшов і вони повинні мене доставити", – цитує Ємельяненка агентство Чемпіонат.
Олександр Ємельяненко
rbc.ru
Він також розповів про свій намір зробити судді подарунок із секс-шопу, щоб "вона не була такою злою та гидкою".
"Приїхали у відділення, про суддю я промовчу. Мені відразу сказали, що вона чоловіконенависниця. Сім діб дала незрозуміло за що. Ну випив, ну посварився матом. Дала б уже п'ятнадцять діб. Або два з половиною роки. Думав відправити судді подарунок із секс-шопу, спокусник, щоб вона не була такою злою та гидкою", – додав боєць.
Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боєць Дмитро Смоляков назвав Олександра Ємельяненка насильником і викликав його на дуель у лісі.
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