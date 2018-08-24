МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

"Почалося": мінспорту РФ "анексувало" Білорусь

4.4тЧитати новину російською

Міністр спорту Росії Павло Колобков видав наказ про зміну правил ліміту на легіонерів в спорті. Зокрема, в РФ більше не будуть підпадати під обмеження громадяни Білорусі, в чому користувачі інтернету побачили політичний підтекст.

"Обмеження на участь спортсменів, які не мають права виступати за спортивні збірні команди РФ, у всеукраїнських спортивних змаганнях з виду спорту "футбол" поширюються на спортсменів, які не мають права виступати за спортивні збірні команди РФ, за винятком іноземних громадян, які є громадянами Союзної держави, утвореного РФ і Республікою Білорусь", - йдеться в документі .

Новини
Український футбольний клуб потрапив в російськомовний скандал

На популярному спортивному порталі "Евроспорт" читачі обурилися такою постановою.

"Приїхали. Хоч між нашими народами і хороші відносини, але ми різні народи!", "Почалася повзуча анексія Білорусі", "Правильно, тоді потрібно російський прапор змінити на білоруський", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращий футболіст Росії Артем Дзюба обурив білорусів висловлюванням про "братські народи".

Читайте всі новини по темі "хокей з м'ячем" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
хокей з м'ячемнастільний тенісводні види спортурегбі
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
50
7
Смішно
2
Цікаво
34
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги