"Почалося": мінспорту РФ "анексувало" Білорусь

Міністр спорту Росії Павло Колобков видав наказ про зміну правил ліміту на легіонерів в спорті. Зокрема, в РФ більше не будуть підпадати під обмеження громадяни Білорусі, в чому користувачі інтернету побачили політичний підтекст.

"Обмеження на участь спортсменів, які не мають права виступати за спортивні збірні команди РФ, у всеукраїнських спортивних змаганнях з виду спорту "футбол" поширюються на спортсменів, які не мають права виступати за спортивні збірні команди РФ, за винятком іноземних громадян, які є громадянами Союзної держави, утвореного РФ і Республікою Білорусь", - йдеться в документі .

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На популярному спортивному порталі "Евроспорт" читачі обурилися такою постановою.

"Приїхали. Хоч між нашими народами і хороші відносини, але ми різні народи!", "Почалася повзуча анексія Білорусі", "Правильно, тоді потрібно російський прапор змінити на білоруський", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращий футболіст Росії Артем Дзюба обурив білорусів висловлюванням про "братські народи".