ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

Почалися судоми: українця "задушили" в сутичці на Європейських іграх - опубліковано відео

Читати матеріал російською

Український борець греко-римського стилю Олексій Калініченко, який виступає в категорії до 67 кг, став учасником неприємного інциденту в малому фіналі на II Європейських іграх-2019.

Під час бронзової сутички білорус Сослан Дауров зміг провести задушливий прийом, після якого українець залишився лежати на спині, лише судомного смикаючи руками і ногами. Медики надали допомогу нашому спортсмену і він продовжив виступ, програвши в підсумку 2:3.

Калініченко - Дауров

Калініченко - Дауров

НОК України

Калініченко - Дауров

Калініченко - Дауров

НОК України

Калініченко - Дауров

Калініченко - Дауров

НОК України

Калініченко- Дауров

Калініченко- Дауров

Новини
Гімн України на Європейських іграх викликав фурор на стадіоні в Мінську

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український боксер Віктор Вихрист став чемпіоном II Європейських ігор. У кривавому поєдинку в суперважкій вазі 27-річний чемпіон Європи з Кременчука здолав француза Мурада Алієва.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Європейські ігри 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Європейські ігри 2019Греко-римська боротьба
Місце
БілорусьМінськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel