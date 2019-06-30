Почалися судоми: українця "задушили" в сутичці на Європейських іграх - опубліковано відео

Український борець греко-римського стилю Олексій Калініченко, який виступає в категорії до 67 кг, став учасником неприємного інциденту в малому фіналі на II Європейських іграх-2019.

Під час бронзової сутички білорус Сослан Дауров зміг провести задушливий прийом, після якого українець залишився лежати на спині, лише судомного смикаючи руками і ногами. Медики надали допомогу нашому спортсмену і він продовжив виступ, програвши в підсумку 2:3.

Калініченко - Дауров НОК України

Калініченко - Дауров НОК України

Калініченко - Дауров НОК України

Калініченко- Дауров

Новини Гімн України на Європейських іграх викликав фурор на стадіоні в Мінську

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український боксер Віктор Вихрист став чемпіоном II Європейських ігор. У кривавому поєдинку в суперважкій вазі 27-річний чемпіон Європи з Кременчука здолав француза Мурада Алієва.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!