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"Почалися судоми": суддя хвилину дивився, як помирає боєць

2.2тЧитати новину російською

Суддя на турнірі зі змішаних єдиноборств (MMA) хвилину не зупиняв бій, незважаючи на успішний задушливий прийом одного з бійців. Епізод стався на промоції Demolidor у Бразилії, в поєдинку між місцевими бійцями Мелкізелем Костою і Рафаелем Барбозою.

Коли Коста обм'як, Барбоза це відчув і звернув увагу рефері, але захват довелося тримати ще хвилину. Суддя не зупинив бій, тому відпускати Косту було не можна.

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"Я програв і мало не розлучився з життям. Я відключився, у мене почалися судоми, але суддя все не втручався. Зі мною все гаразд, усім спасибі за підтримку", - прокоментував підсумки бою Коста.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що боєць завдав супернику найбільш моторошну травму в історії MMA.

Читайте всі новини по темі "MMA" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
MMA
Місце
Бразилія
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