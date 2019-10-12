Побито "вічний рекорд" людства - опубліковано відео

Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге став першою людиною в історії, яка пробігла марафон менш ніж за дві години.

34-річному спортсменові вдалося подолати дистанцію в 42 кілометри 195 метрів на турнірі Ineos 1:59 Challenge, що проходили у Відні, за одну годину 59 хвилин і 40 секунд.

1:59:40 !!! HISTORY!



ELIUD KIPCHOGE BECOMES THE FIRST MAN TO BREAK THE TWO-HOUR BARRIER IN THE MARATHON.



Wow. pic.twitter.com/jsPmAxfnzt - Chris Chavez (@ChrisChavez) October 12, 2019

"Для мене це можливість увійти в історію і надихнути людей. Моє головне послання 7,5 мільярдам людей полягає в тому, що ні у одного з вас немає меж. Подолати двогодинний бар'єр в марафоні – це як першим висадитися на Місяць. Я хотів би показати всьому світу, що коли ви зосереджені на своїй меті, працюєте і вірите в себе – можливо все", – цитує Кіпчоге AFP.

При цьому Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) відмовилася зараховувати результат кенійця, так як він був встановлений нi на офіційних змаганнях, пише The New York Times. Кіпчоге був єдиним учасником змагань і біг по замкнутій трасі.

Офіційний світовий рекорд в марафоні також належить Кіпчоге. У вересні 2018 року на Берлінському марафоні він пробіг за дві години одну хвилину і 39 секунд.

Кіпчоге - чемпіон Олімпійських ігор 2016 року в марафоні. Також в його активі олімпійські "срібло" і "бронза" на дистанції п'ять тисяч і метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня російський чемпіон виграв міжнародний марафон серед чоловіків на дистанції 42,1 кілометр.

Перемога далася спортсмену дуже важко - на дистанції у нього не витримав шлунок, спровокувавши викид випорожнень.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!