Побито "вічний рекорд" людства - опубліковано відео

Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге став першою людиною в історії, яка пробігла марафон менш ніж за дві години.

34-річному спортсменові вдалося подолати дистанцію в 42 кілометри 195 метрів на турнірі Ineos 1:59 Challenge, що проходили у Відні, за одну годину 59 хвилин і 40 секунд.

1:59:40 !!! HISTORY!



ELIUD KIPCHOGE BECOMES THE FIRST MAN TO BREAK THE TWO-HOUR BARRIER IN THE MARATHON.



Wow. pic.twitter.com/jsPmAxfnzt