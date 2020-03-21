Знаменита українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) Марина Мороз (9-3) виклала фото з лікарні після бою на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Бразилії.

Наша співвітчизниця в кадрі лежить на лікарняному ліжку з величезною кривавою раною на голові. При цьому 28-річна уродженка Вільногірська не сумує, демонструючи всім прапор України.

На другому відео дівчина показала, як їй надають першу допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Марини проти місцевої спортсменки Майри Буено Сілви (5-0) закінчився перемогою одноголосним рішенням суддів.

У цьому поєдинку наша співвітчизниця встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі – 139.

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