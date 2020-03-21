Знаменита українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) Марина Мороз (9-3) виклала фото з лікарні після бою на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Бразилії.
Наша співвітчизниця в кадрі лежить на лікарняному ліжку з величезною кривавою раною на голові. При цьому 28-річна уродженка Вільногірська не сумує, демонструючи всім прапор України.
На другому відео дівчина показала, як їй надають першу допомогу.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Марини проти місцевої спортсменки Майри Буено Сілви (5-0) закінчився перемогою одноголосним рішенням суддів.
У цьому поєдинку наша співвітчизниця встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі – 139.
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