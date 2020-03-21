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21 березня • оновлено в 14:18
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Побита рекордсменка UFC Марина Мороз розгорнула в лікарні прапор України

6.4т
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Знаменита українська дівчина-боєць змішаних єдиноборств (ММА) Марина Мороз (9-3) виклала фото з лікарні після бою на турнірі Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в Бразилії.

Наша співвітчизниця в кадрі лежить на лікарняному ліжку з величезною кривавою раною на голові. При цьому 28-річна уродженка Вільногірська не сумує, демонструючи всім прапор України.

#ironlady #att #florida #ukraina #mma

Публікація від Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

На другому відео дівчина показала, як їй надають першу допомогу.

husband #care ❤️He's the best🥰 #ironlady #love #ufc #mma #fighter #cheese #strong #sport #florida #ukraina

Публікація від Maryna Moroz (@maryna_moroz_ufc)

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Марини проти місцевої спортсменки Майри Буено Сілви (5-0) закінчився перемогою одноголосним рішенням суддів.

У цьому поєдинку наша співвітчизниця встановила новий рекорд UFC за кількістю ударів в 3-раундовому поєдинку в найлегшій вазі – 139.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
UFC
Особа
Марина Мороз
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
так выглядит щирая славянка-украинка? кто знает?
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Девочка! На фига тебе нужен такой спорт? Но ты - молодец! Поздравляю с победой!
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