Побили арматурою і зарізали: вбивцям чемпіона Європи в Росії винесений вирок

Обвинувачені в убивстві чемпіона Європи серед юніорів із вільної боротьби Юрія Власка отримали покарання у вигляді тюремного ув'язнення.

Юрій Власко ВладТайм

Двом засудженим дали на двох 33 роки позбавлення волі, третьому фігуранту справи призначене покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Також обвинувачені зобов'язані відшкодувати 2 млн рублів моральних збитків.

"Вироком суду Мункуєву призначили покарання у вигляді 17 років позбавлення волі, Санжієву — у вигляді 16 років позбавлення волі, Бадмаєву — у вигляді 12 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму", — повідомляється на офіційному сайті Слідчого комітету.

Крім тюремного ув'язнення суд зобов'язав засуджених виплатити ще 2 млн рублів як моральну компенсацію матері загиблого спортсмена.

Нагадаємо, що інцидент трапився в липні 2017 року на березі озера Байкал, де під час конфлікту смертельно постраждав 20-річний російський борець, дворазовий чемпіон Європи серед юніорів Юрій Власко.

Причиною вбивства стала участь спортсмена в конфлікті, що переріс у масову бійку, яка спричинила за собою смерть бійця.

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Згідно з даними слідства, Власко 29 липня 2017 року на прохання свого знайомого прибув до озера для врегулювання конфлікту між другом і компанією невідомих. Під час переговорів зав'язалася бійка. Нападники використовували арматуру, а один із них — Мункуєв — ніж. Останній вдарив Власка в груди. Потерпілому спробували допомогти присутні на місці події люди, проте ще один фігурант справи, Бадмаєв зробив декілька пострілів зі свого травматичного пістолета, яким він погрожував оточуючим, а також двом поліцейським, які прибули на місце конфлікту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дворазовий чемпіон Європи з вільної боротьби Юрій Власко більше 20 хвилин стікав кров'ю, чекаючи на допомогу.

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