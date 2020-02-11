"Побєдоносіє в трусах": в Росії пройшов безглуздий турнір до "75-річчя Перемоги"

У російському Красноярську пройшов "військово-патріотичний фестиваль", яким красноярці підтримали всеросійську акцію "Лижня Росії". У ньому взяли участь більше 2,5 тисяч чоловік.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія) newslab.ru

Як повідомляє newslab.ru, подія була присвячена "75-річної річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні", а головним стартом став масовий забіг в ретро-костюмах "Лижний батальйон Перемоги" на дистанцію 2020 метрів.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія) newslab.ru

Взяти участь в гонці і на своєму прикладі продемонструвати спортивний дух регіону приїхали перші особи міста і краю. Так, глава Красноярська Сергій Єрьомін прийшов на забіг в формі офіцера.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія) newslab.ru

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія) newslab.ru

При цьому костюми деяких учасників "військово-патріотичного заходу" викликали подив з іншого приводу: одна з учасниць виїхала на старт в нижній білизні.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія) newslab.ru

Черговий напад "військово-патріотичного угару" жорстко розкритикували в мережі. Так, український блогер Анатолій Штірліц написав у Twitter: "Побєдоносіє за поребриком набирає обертів. Лижний батальйон перемоги. Морок".

Побєдоносіє запоребріком набірає обертів. Лижний батальйон пабєді. морок

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🔥Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/DgDyQEuGMw - Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) February 11, 2020

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з дитсадків Москви розвісили календарі до "75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні", де зображені закривавлені діти в образі фронтовиків.

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