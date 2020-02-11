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11 лютого • оновлено в 22:38
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"Побєдоносіє в трусах": в Росії пройшов безглуздий турнір до "75-річчя Перемоги"

4.5т
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У російському Красноярську пройшов "військово-патріотичний фестиваль", яким красноярці підтримали всеросійську акцію "Лижня Росії". У ньому взяли участь більше 2,5 тисяч чоловік.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

newslab.ru

Як повідомляє newslab.ru, подія була присвячена "75-річної річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні", а головним стартом став масовий забіг в ретро-костюмах "Лижний батальйон Перемоги" на дистанцію 2020 метрів.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

newslab.ru

Взяти участь в гонці і на своєму прикладі продемонструвати спортивний дух регіону приїхали перші особи міста і краю. Так, глава Красноярська Сергій Єрьомін прийшов на забіг в формі офіцера.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

newslab.ru

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

newslab.ru

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При цьому костюми деяких учасників "військово-патріотичного заходу" викликали подив з іншого приводу: одна з учасниць виїхала на старт в нижній білизні.

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)

newslab.ru

Черговий напад "військово-патріотичного угару" жорстко розкритикували в мережі. Так, український блогер Анатолій Штірліц написав у Twitter: "Побєдоносіє за поребриком набирає обертів. Лижний батальйон перемоги. Морок".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з дитсадків Москви розвісили календарі до "75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні", де зображені закривавлені діти в образі фронтовиків.

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Автор
Денис Карпов
Тема
День Перемоги
Місце
Росія Красноярськ
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Не удивителен возмущённый вой и мычание чубатого скота. Для них чествование побед и достижений - нонсенс. У них празднуют только поминки и очередную дату из многих, когда этих терпил в очередной раз кто-то оттрахал.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И триколор это флаг Власова))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И ещё деды руцких воевали за локотскую республику)))9
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