"Побєдоносіє в трусах": в Росії пройшов безглуздий турнір до "75-річчя Перемоги"

У російському Красноярську пройшов "військово-патріотичний фестиваль", яким красноярці підтримали всеросійську акцію "Лижня Росії". У ньому взяли участь більше 2,5 тисяч чоловік.
Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)
newslab.ru
Як повідомляє newslab.ru, подія була присвячена "75-річної річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні", а головним стартом став масовий забіг в ретро-костюмах "Лижний батальйон Перемоги" на дистанцію 2020 метрів.
Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)
newslab.ru
Взяти участь в гонці і на своєму прикладі продемонструвати спортивний дух регіону приїхали перші особи міста і краю. Так, глава Красноярська Сергій Єрьомін прийшов на забіг в формі офіцера.
Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)
newslab.ru
Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)
newslab.ru
При цьому костюми деяких учасників "військово-патріотичного заходу" викликали подив з іншого приводу: одна з учасниць виїхала на старт в нижній білизні.
Ретро-забіг "Лижний батальйон Перемоги" в Красноярську (Росія)
newslab.ru
Черговий напад "військово-патріотичного угару" жорстко розкритикували в мережі. Так, український блогер Анатолій Штірліц написав у Twitter: "Побєдоносіє за поребриком набирає обертів. Лижний батальйон перемоги. Морок".
Побєдоносіє запоребріком набірає обертів. Лижний батальйон пабєді. морок- Анатолій Штірліц (@ Shtirlitz53) February 11, 2020
-------------------------------------------------- --------
🔥Telegram - https://t.co/GLExONeBFU pic.twitter.com/DgDyQEuGMw
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в одному з дитсадків Москви розвісили календарі до "75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні", де зображені закривавлені діти в образі фронтовиків.
З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "День Перемоги" на сайті "OBOZREVATEL".