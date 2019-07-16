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По заслузі: Зеленський нагородив кращих дзюдоїстів України

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Чемпіони II Європейських ігор українські дзюдоїсти Георгій Зантарая та Дар'я Білодід були відзначені державними нагородами на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський і Дар’я Білодід

Володимир Зеленський і Дар’я Білодід

Федерація дзюдо України

Під час свого візиту на олімпійську базу "Конча-Заспа" Зеленський вручив Зантараю орден "За заслуги" II ступеня, а Білодід — орден Княгині Ольги ІІІ ступеня.

Особисті тренери чемпіонів Віталій Дуброва і Світлана Кузнєцова здобули почесні звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту", повідомляє сторінка ФДУ у Facebook.

Нагадаємо, що на II Європейських іграх у Мінську українські дзюдоїсти завоювали дві золоті медалі. Зантарая і Білодід стали також чемпіонами Європи-2019.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна українська чемпіонка завела мережу соковитим фото.

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Особи
Дар'я Білодід Георгій Зантарая
Місце
Україна Київ
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