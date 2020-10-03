Плющенко показав відео "світового рекорду" 12-річної фігуристки

Чемпіон з фігурного катання Євгена Плющенка заявив, що його 12-річна учениця Вероніка Жиліна встановила світовий рекорд.

Плющенко виклав відео на своїй сторінці в Instagram, заявивши, що дівчинка стала першою в історії фігуристкою, яка виконала четверний лутц (4Lz) в 12 років.

"Вероніка Жиліна – 4Lz. Вперше у світовій історії в 12 років дівчинка стрибнула найскладніший стрибок у фігурному катанні! Так тримати і тільки вперед!" – підписав Плющенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, восени минулого року 15-річна російська фігуристка Олександра Трусова на меморіалі Ондрея Непела в Братиславі встановила два світових рекорди, перш належали її співвітчизниці Аліні Загитовiй.

У лютому 2018-го американський фігурист Натан Чен першим в історії зробив шість четверних стрибків в одній програмі.