Євген Плющенко виступає під час Китайського туру "Зірки на льоду 2017" в Пекінській столичної гімназії 16 грудня 2017 року Пекіні, Китай

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко заявив, що готовий вийти в ринг з опозиціонером Олексієм Навальним.

Таким чином Плющенко прокоментував негативні висловлювання на його адресу після ролика про голосування щодо поправок до конституції РФ, де він знявся разом з дружиною Яною Рудковської і 7-річним сином.

"Ганебна і безсовісна експлуатація нещасної дитини", – написав Навальний у Twitter.

"Нещасна дитина, якому дісталися жадібні, безсовісні батьки", – додав він в Instagram.

Плющенко готовий провести бій з Навальним

Плющенко готовий провести бій з Навальним

"Я готовий вийти в ринг з тим же Навальний. Хоче – будь ласка, нехай доведе. Як раніше, була ж дуель. Давайте, можемо дуель зробити, а можемо спаринг – одягнемо рукавички, капи, шолом, якщо він йому потрібен. І можемо висловитися по-спортивному", – цитує Плющенка kp.ru.

За словами дворазового олімпійського чемпіона, він дуже любить єдиноборства і приділяє багато часу тренуванням. Особливо активно він займається кікбоксингом, а його наставником є триразовим чемпіон світу з цього виду спорту Олександр Липовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Плющенко став об'єктом цькування в інтернеті після того, як озвучив розцінки в своїй школі фігурного катання "Ангели Плющенка".