Чемпіон світу з кікбоксингу 2008 року, севастополець Павло Журавльов вважає, що політики в Україні спотворили поняття патріотизму.

Павло Журавльов XSPORT

"Я розумію, що у війні нічого доброго і геройського немає. Це бруд, це підлість, це зрада. Особливо така війна, яка йде зараз. Той, хто там побував, про це не хвалиться. Я вважаю, що в 21 столітті політики, які використовують слово "патріот" і "патріотизм", – це спочатку негідники, які хочуть на комусь нажитися. Патріотизм у тому вигляді, в якому хочуть нам його впарити, це звичайна пропаганда, інструмент для управління людьми", – цитує Журавльова tribuna.com.

Кікбоксер як живий приклад навів себе.

"Якщо ось говорити про мене. Зараз я з вами розмовляю російською мовою. Виходить, я не патріот? Хоча, можливо, я можу зробити для України більше добра, ніж багато людей, які розмовляють українською. В сім'ї ми намагаємося розмовляти українською, але це повинно бути добровільно", – зазначив кримчанин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Журавльов заявив, що в конфлікті Олександра Усика і Богдана Грицая він не підтримує жодну зі сторін.

Крім того, кікбоксер вважає, що Усика і Ломаченка несправедливо внесли в "Миротворець".

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