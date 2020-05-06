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6 травня • оновлено в 23:25
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"Пісок із дупи сиплеться": Ємельяненко висміяв Соловйова

5.8т
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Російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко прокоментував боксерську техніку пропагандиста Володимира Соловйова.

"Я десь чув, але я не стежив за цим. Мені навіть хтось дзвонив і говорив, що вони там з кимось зібралися битися, боксувати. Я запитав – і як? Там дуже смішно. Ну навіщо це. У них там вже пісок із дупи сиплеться, а вони все на ринг лізуть, все їм битися хочеться. Ось як розгойдали спорт – всі хочуть боксувати і бути на рингу", – сказав Ємельяненко-молодший в інтерв'ю YouTube-каналу" Ушатайка ".

Олександр Ємельяненко

Олександр Ємельяненко

FightTime

Нагадаємо, що Соловйов обіцяв при зустрічі "врізати по куполу" російському коментатору Василю Уткіну, з яким у них виник конфлікт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко заявив, що в перших боях братів Кличків їм спеціально "привозили гарматне м'ясо", щоб вони здобули легку перемогу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Емельяненко Василь Уткін Володимир Соловйов
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