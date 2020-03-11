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11 березня • оновлено в 17:21
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Пішла з життя легендарна олімпійська чемпіонка

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У віці 67 років після важкої хвороби пішла з життя відома українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Тетяна Буракова.

Про це повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України.

За інформацією ЗМІ, легендарній спортсменці трохи більше року тому діагностували онкологію, проте до останнього часу жінка приховувала від громадськості своє захворювання.

Тетяна Буракова

Тетяна Буракова

ФЛАУ

Тетяна Буракова (дівоче прізвище – Пророченко) завоювала олімпійське "золото" на Іграх в Москві в 1980 році в естафеті 4х400 метрів, а також олімпійську "бронзу" на Олімпіаді в Монреалі-1976 (естафета 4х100 метрів). Вона була відзначена державними нагородами за високі спортивні досягнення.

Після завершення кар'єри працювала в збірній команді України з легкої атлетики та в НОК, була одружена з чемпіоном Олімпійських ігор Віктором Бураковим.

Тетяна Пророченко (перша ліворуч) в естафетній команді - переможниць Олімпіади-1980

Тетяна Пророченко (перша ліворуч) в естафетній команді - переможниць Олімпіади-1980

OBOZREVATEL висловлює глибокі співчуття рідним і близьким олімпійської чемпіонки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії помер олімпійський чемпіон з хокею Олександр Скворцов.

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Автор
Денис Карпов
Тема
легка атлетика
Місце
Україна
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