Підсумки Effie Awards Ukraine 2020

Лауреати найпрестижнішої маркетингової премії року були оголошені під час 10-годинного онлайн-марафону, який вдалося організувати завдяки генеральному партнеру Parimatch Tech. Найефективнішою рекламною кампанією року визнаний кейс Monobank і медіа агенції Initiative "А моно змінити банкінг на рівні країни? Mono! ". З повним списком переможців та фіналістів Effie Awards Ukraine 2020 можна ознайомитися на сайті.

Parimatch Tech вперше підтримав топову нагороду для маркетологів і медіафахівців в Україні. Цьогорічна церемонія включила 10 тематичних блоків і презентацію 69-ти ефективних кампаній рекламно-комунікаційного ринку. Ведучими події стали Світлана Степаненко, CEO в Twiga Ukraine і Дмитро Джеджула, директор по маркетингу в Biosphere Corporation. Онлайн-марафон Effie Awards Show 2020 року відбувся в івент-холі PMHUB і зібрав лідерів української маркетингової індустрії.

"Ми як міжнародна компанія підтримуємо комплексні проєкти, створені на перетині інноваційних технологій, креативу, data driven рішень. Український маркетинг готовий челленджити міжнародний ринок. Доказ цьому — презентовані сьогодні кейси. Заслужений гранд-призер Monobank зробив революцію в індустрії банкінгу, запропонувавши продукт з новою бізнес-моделлю та прогресивними MarTech-рішеннями", — зазначила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine, член журі Effie Awards Ukraine.

Цього року премію проводять 15-ий раз. Під час церемонії вдалося не лише нагородити найкращих, але й показати найефективніші кейси фіналістів широкому загалу.

"Effie Show — унікальна подія не тільки для України, але й для всього світу. Справжній онлайн-марафон з презентацією 139 успішних маркетингових кейсів та їх трансляцією в онлайні став можливим виключно завдяки підтримці нашого генерального партнера", — прокоментував Максим Лазебник, виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції.

Крім того, в рамках Effie Awards Ukraine 2020 були оголошені та презентовані національні рейтинги ефективності комунікаційних, медіаагентств і рекламно-комунікаційних холдингів, імена найефективніших рекламодавців і брендів України, а також імена кращих маркетингових команд України 2020 року.

Імена переможців увійдуть до міжнародного рейтингу ефективності Effie Index 2020. Це означає, що українські креативні рішення знову стануть предметом для дискусій серед світової маркетингової спільноти та продовжать драйвити розвиток національного MarTech-ринку.