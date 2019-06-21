Підстав немає? Червоненку присвоїли звання майстра спорту

Українському автогонщикові, бізнесменові та ексміністру транспорту і зв'язку Євгену Червоненку присвоїли звання "Заслуженого майстра спорту".
Відповідний указ (№3123 від 20 червня 2019 року) видало Міністерство молоді та спорту України. Відзначається, що звання отримано Червоненком "за досягнення високих спортивних результатів та підвищення престижу України на міжнародній спортивній арені".
У другій частині тексту йдеться, що контроль за виконанням цього наказу міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який підписав документ, залишив за собою.
Євген Червоненко
Антикор
При цьому звання "Заслужений майстер спорту", згідно з умовами його присвоєння в неолімпійських і національних видах спорту і дисциплінах в олімпійських видах спорту, що не включені в програму Олімпійських ігор, можуть отримати:
призери Всесвітніх ігор;
чемпіони Всесвітніх ігор з єдиноборств у неолімпійських видах;
чемпіони Всесвітніх інтелектуальних ігор;
чемпіони світу або спортсмени, які ставали призерами першостей планети не менше трьох разів;
призери Всесвітньої шахової Олімпіади.
У Євгена Червоненка жодного з перерахованих спортивних титулів немає, тому його випадок може стати прецедентом.
Нагадаємо, Червоненко був чемпіоном СРСР, переможцем етапів чемпіонату Європи з автоспорту.
Він очолював Міністерство транспорту та зв'язку в 2005-2006 роках. Нагороджений орденами "За заслуги" другого і третього ступеня, князя Ярослава Мудрого V ступеня, шведським орденом "Полярна зірка", польським орденом "За заслуги".
Як писав OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з плавання, народний депутат України від Радикальної партії Денис Силантьєв заявив про бажання очолити Міністерство молоді та спорту.
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