Підстав немає? Червоненку присвоїли звання майстра спорту

Українському автогонщикові, бізнесменові та ексміністру транспорту і зв'язку Євгену Червоненку присвоїли звання "Заслуженого майстра спорту".

Відповідний указ (№3123 від 20 червня 2019 року) видало Міністерство молоді та спорту України. Відзначається, що звання отримано Червоненком "за досягнення високих спортивних результатів та підвищення престижу України на міжнародній спортивній арені".

У другій частині тексту йдеться, що контроль за виконанням цього наказу міністр молоді та спорту Ігор Жданов, який підписав документ, залишив за собою.

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При цьому звання "Заслужений майстер спорту", згідно з умовами його присвоєння в неолімпійських і національних видах спорту і дисциплінах в олімпійських видах спорту, що не включені в програму Олімпійських ігор, можуть отримати:

призери Всесвітніх ігор;

чемпіони Всесвітніх ігор з єдиноборств у неолімпійських видах;

чемпіони Всесвітніх інтелектуальних ігор;

чемпіони світу або спортсмени, які ставали призерами першостей планети не менше трьох разів;

призери Всесвітньої шахової Олімпіади.

У Євгена Червоненка жодного з перерахованих спортивних титулів немає, тому його випадок може стати прецедентом.

Нагадаємо, Червоненко був чемпіоном СРСР, переможцем етапів чемпіонату Європи з автоспорту.

Він очолював Міністерство транспорту та зв'язку в 2005-2006 роках. Нагороджений орденами "За заслуги" другого і третього ступеня, князя Ярослава Мудрого V ступеня, шведським орденом "Полярна зірка", польським орденом "За заслуги".

Як писав OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з плавання, народний депутат України від Радикальної партії Денис Силантьєв заявив про бажання очолити Міністерство молоді та спорту.

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