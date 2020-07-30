16-річний Микола Нижниковський, який кілька років тому втратив руку і ноги, переплив Дніпро і встановив рекорд України серед людей з інвалідністю, йдеться в сюжеті ТСН.

До запливу хлопець з I групою інвалідності готувався кілька місяців у басейні. Тренером у нього був багаторазовий чемпіон з плавання Олег Лісогор. До Києва, здійснювати мрію Микола приїхав саме з ним.

Першим у воду занурився тренер, за ним – Микола. За 13 хвилин і 45 секунд юнак проплив щонайменше 350 м.

Влітку 2015 під Маріуполем Микола, граючи з братом, знайшов снаряд, який вибухнув. Його молодший брат загинув. Сам хлопець при детонації втратив руку й обидві ноги.

"Спочатку не вистачає повітря, потім дихаєш, а потім добрався до бордюру і приїхали лікарі", – згадує хлопець.

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