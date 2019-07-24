На чемпіонаті Росії з пляжного регбі між збірною Республіки Дагестан і "Славою" сталася масова бійка.

Інцидент стався в центрі пляжних видів спорту "Динамо".

Як повідомляє телеграм-канал "Мутко проти", бойовище було спровоковано дагестанським гравцем, який кинув пісок в обличчя супернику з московської команди. Після цього судді дали сигнал про зупинку гри за рахунку 5:5.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст "Зеніта" Ярослав Ракицький став призвідником бійки під час матчу 24-го туру чемпіонату Росії проти "Краснодара" (3:2).

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