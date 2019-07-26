"Під своїм прапором": Росію допустили до Олімпіади-2020

Збірна Росії зможе виступити без будь-яких обмежень на літніх Олімпійських іграх 2020 року.

Як заявили в Олімпійському комітеті Росії (ОКР), РФ отримала офіційне запрошення виступити на змаганнях в Токіо.

"Таким чином, ОКР отримав можливість, на відміну від попередніх Ігор у Пхенчхані, сформувати повноцінну олімпійську команду Росії, яка виступить в столиці Японії під своїм прапором і без будь-яких обмежень або додаткових умов. Це стосується, в тому числі, і представників легкої атлетики, які мають офіційний допуск ІААФ до участі в міжнародних змаганнях і можуть пройти олімпійський відбір", – йдеться в заяві прес-служби ОКР.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через допінгові махінації після Олімпійських ігор-2014 в Сочі Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) призупинило членство Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

У вересні 2018 року WADA відновило Росію в правах, висунувши умову, що не пізніше 1 січня 2019 року організація мала надати доступ експертам до баз даних про результати допінг-проб російських спортсменів.

Якщо WADA повторно виключить РУСАДА, це може позбавити Росію права брати участь в міжнародних турнірах, зокрема, чемпіонаті Європи з футболу, Лізі чемпіонів і Лізі Європи, а також першостях світу та континенту з хокею.

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