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"Під своїм прапором": Росію допустили до Олімпіади-2020

3.1т Читати матеріал російською

Збірна Росії зможе виступити без будь-яких обмежень на літніх Олімпійських іграх 2020 року.

Як заявили в Олімпійському комітеті Росії (ОКР), РФ отримала офіційне запрошення виступити на змаганнях в Токіо.

"Таким чином, ОКР отримав можливість, на відміну від попередніх Ігор у Пхенчхані, сформувати повноцінну олімпійську команду Росії, яка виступить в столиці Японії під своїм прапором і без будь-яких обмежень або додаткових умов. Це стосується, в тому числі, і представників легкої атлетики, які мають офіційний допуск ІААФ до участі в міжнародних змаганнях і можуть пройти олімпійський відбір", – йдеться в заяві прес-служби ОКР.

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"Під своїм прапором": Росію допустили до Олімпіади-2020

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Теми
Олімпіади-2020 допінговий скандал
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Фсепропало!!!! Темнейший опять всех купил!!!
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Рука Путина незаметно вытянулась из Кремля и схватила за горло Токио?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Путин всех купил
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Пигин Макс
Пигин Макс
Макарский Александр, Получается он за свои деньги всех покупает. Мы же все знаем, что у России денег нет. А нашу экономику, ещё Загорелый порвал в клочья.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Макарский Александр, ну так он же самый богатый на планете.
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