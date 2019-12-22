Збірна України з бойового самбо прийняла участь в XXV чемпіонаті світу серед чоловіків та світовiй першості серед юнаків, які пройшли в Твері (Росія).

Разом з нашими спортсменами на території країни-агресора в мундіалі брала участь і збірна так званої донецької народної республіки.

На скандальну ситуацію звернув увагу офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Twitter.

"В той час коли за Україну гинуть кращі представники нації, українські спортсмени беруть участь в змаганнях з представниками терористичної організації "ДНР" і стоять в одному з ними строю? МінСпорту, що це за л*йно?" - написав Штірліц.

За підсумками дорослого турніру (чоловіки від 2001 року і старше) Україна завоювала 3 золоті та 3 срібні медалі, посівши перше місце в командному заліку. У Росії 3 "золота", 2 "срібла" і 1 "бронза".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді на турнірі з карате в Японії взяли участь спортсмени з "ДНР". Так звана збірна донецької народної республіки завоювала 10 золотих медалей.

Було опубліковано фото спортсменів з прапором невизнаної терористичного об'єднання.

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