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22 грудня • оновлено в 17:16
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Під портретом Путіна: збірна України виступила в Росії разом з "ДНР"

9.6т
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Збірна України з бойового самбо прийняла участь в XXV чемпіонаті світу серед чоловіків та світовiй першості серед юнаків, які пройшли в Твері (Росія).

Разом з нашими спортсменами на території країни-агресора в мундіалі брала участь і збірна так званої донецької народної республіки.

На скандальну ситуацію звернув увагу офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці в Twitter.

"В той час коли за Україну гинуть кращі представники нації, українські спортсмени беруть участь в змаганнях з представниками терористичної організації "ДНР" і стоять в одному з ними строю? МінСпорту, що це за л*йно?" - написав Штірліц.

Під портретом Путіна: збірна України виступила в Росії разом з "ДНР"

За підсумками дорослого турніру (чоловіки від 2001 року і старше) Україна завоювала 3 золоті та 3 срібні медалі, посівши перше місце в командному заліку. У Росії 3 "золота", 2 "срібла" і 1 "бронза".

Під портретом Путіна: збірна України виступила в Росії разом з "ДНР"

Новини
В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді на турнірі з карате в Японії взяли участь спортсмени з "ДНР". Так звана збірна донецької народної республіки завоювала 10 золотих медалей.

Було опубліковано фото спортсменів з прапором невизнаної терористичного об'єднання.

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Читайте всі новини по темі "самбо" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
самбо
Місце
Росія Твер
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
-"В то время когда по Украине погибают лучшие представители нации," - лучшие представители хохмо нации уже давно ботрачут на других представителей по всему миру. А воюют те у кого кострюля на тыкве.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Шесть лет, Обоз старается, из кожи вон лезет, разжигает ненависть, печатает полнейший бред, а тут такое!!!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Фу-у-у... Позорище... Поехали на вражескую территорию за блестящими цацками....Интересно, а бывают самбисты с мозгами, совестью, чувством собственного достоинства, порядочные и патриотичные?
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