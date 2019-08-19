Перший в Україні: Дніпро запустив ЦОП із дзюдо

У Дніпрі почне працювати Центр олімпійської підготовки з дзюдо. Рішення про його створення було ухвалено сьогодні на сесії Дніпропетровської обласної ради.

Центр базуватиметься у спорткомплексі "Дзюдо-Дніпро" (Дніпро, вул. Мазепи, 34 а). Президент Федерації дзюдо України Роман Насіров привітав українських спортсменів із реалізацією цього проекту, відзначивши його важливість для підготовки майбутніх чемпіонів.

Федерація дзюдо Дніпропетровської області

"Коли відкрили цей спорткомплекс, одразу з'явилася така ідея – створити тут спортивну школу, а потім і Центр олімпійської підготовки. Саме таких сучасних і комфортних умов для тренувань заслуговують наші діти. Ну і звичайно ж я дуже радий, що вдалося реалізувати цей проект. Приємно, що обласна влада нас почула і підтримала. Наскільки знаю, в Україні аналогічних ЦОПів із дзюдо поки немає", – зазначив зі свого боку віцепрезидент Федерації дзюдо України, президент Федерацій дзюдо Дніпра та Дніпропетровській області Михайло Кошляк.

Михайло Кошляк Федерація дзюдо Дніпропетровської області

Він підкреслив, що головна мета проекту – домогтися того, щоб в Україні було ще більше чемпіонів, які будуть гідно виглядати на світових, а головне олімпійських татамі.

"У нас вже був досвід проведення на базі спорткомплексу зборів для національних команд України – юніорської, кадетської, ветеранської, чоловічої збірної України. Все це було за рахунок Федерації дзюдо Дніпропетровської області. Тепер із отриманням державного фінансування ця робота буде ще ефективнішою, а чемпіонів у дзюдо буде ще більше. Плануємо проводити 4-5 зборів на рік", – підсумував Кошляк.

Федерація дзюдо Дніпропетровський області

Як повідомляв OBOZREVATEL, юні українські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на олімпійському фестивалі.

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