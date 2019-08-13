Перша в історії битва статей: в UFC заявили про унікальний бій

У змішаних єдиноборствах відбудеться перший в історії поєдинок за титул "межгендерного чемпіона світу".
Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі Валентина Шевченко заявила, що готова прийняти виклик від чемпіона в двох найлегших вагових категоріях серед чоловіків Генрі Сехудо.
Валентина Шевченко і Генрі Сехудо
Раніше Сехудо заявив про намір перемогти Шевченко в титульному бою і стати першим межгендерним чемпіоном в історії UFC.
"Я хочу стати першим межгендерним чемпіоном світу. Викликаю тебе на бій. Ти можеш бути такою, хто схилить коліно перед потрійним чемпіоном", - сказав Сехудо в Twitter.
У відповідь Шевченко заявила, що Сехудо потрібно бути акуратніше зі своїми бажаннями.
"Ні за що не відмовилася б від такого бою, я нікого не боюся. Я вже сказала, що готова до будь-якого суперника в октагоні", - наводить слова спортсменки з Киргизстану ESPN.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка UFC в жіночій найлегшій вазі з Киргизії Валентина Шевченко ледь не вбила суперницю, відправивши її в жорсткий нокаут.
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