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Перша в історії битва статей: в UFC заявили про унікальний бій

1.5т Читати матеріал російською

У змішаних єдиноборствах відбудеться перший в історії поєдинок за титул "межгендерного чемпіона світу".

Чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в найлегшій вазі Валентина Шевченко заявила, що готова прийняти виклик від чемпіона в двох найлегших вагових категоріях серед чоловіків Генрі Сехудо.

Валентина Шевченко і Генрі Сехудо

Валентина Шевченко і Генрі Сехудо

Twitter

Раніше Сехудо заявив про намір перемогти Шевченко в титульному бою і стати першим межгендерним чемпіоном в історії UFC.

"Я хочу стати першим межгендерним чемпіоном світу. Викликаю тебе на бій. Ти можеш бути такою, хто схилить коліно перед потрійним чемпіоном", - сказав Сехудо в Twitter.

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У відповідь Шевченко заявила, що Сехудо потрібно бути акуратніше зі своїми бажаннями.

"Ні за що не відмовилася б від такого бою, я нікого не боюся. Я вже сказала, що готова до будь-якого суперника в октагоні", - наводить слова спортсменки з Киргизстану ESPN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка UFC в жіночій найлегшій вазі з Киргизії Валентина Шевченко ледь не вбила суперницю, відправивши її в жорсткий нокаут.

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Особа
Валентина Шевченко (UFC)
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