Перша олімпійська медалістка з Ірану втекла з країни

21-річна іранська тхеквондистка Кімія Алізаде, яка стала першою медалісткою в історії держави на Олімпіадах, більше не буде представляти країну на міжнародних змаганнях.

"Я одна з мільйонів жінок, яких утискають на території Ірану. Я була там, де вони захочуть. Носила те, що вони скажуть. Говорила те, що мені наказували. Вони використовували мене за будь-якої зручної можливості, як і всіх нас", – цитує слова спортсменки агентство CNN.

Кімія Алізаде DW

Вона заявила, що не збирається сприяти "лицемірству, брехні, несправедливості та підлабузництву".

Її точне місцеперебування залишається невідомим, але місцеві ЗМІ вважають, що Алізаде переїхала до Нідерландів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іранський нападник донецького "Олімпіка" Шахаб Захеді не зміг прилетіти до України через скасування всіх рейсів після катастрофи літака МАУ.

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