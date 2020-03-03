Перенесення Олімпіади? В Японії зробили сенсаційну заяву через коронавірус

Літні Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести на кінець 2020 року через загрозу поширення коронавірусу.

З такою заявою виступила президент ковзанярського спорту Японії і член Палати радників Японії Сейко Хасімото. За її словами, між організаційним комітетом Ігор і МОК є домовленість, яка дозволяє провести змагання пізніше запланованих дат.

"Контракт передбачає проведення Ігор у 2020 році. Це можна трактувати також як відстрочку", – сказала Хасімото, чиї слова наводить Daily Mail.

Олімпійські ігри в Токіо можуть відкласти

За запланованим графіком Олімпійські ігри в Токіо повинні пройти з 24 липня по 9 серпня. При цьому на сьогоднішній день число заражених коронавірусом в Японії становить понад 900 осіб.

Згідно з угодою, право скасувати Олімпіаду має тільки Міжнародний олімпійський комітет. Також варто відзначити, що будь-яке перенесення Ігор буде дуже дорогим. Відомо, що бюджет майбутньої Олімпіади становить $12,51 млрд. При цьому уряд Японії витратив $1,112 млрд для будівництва олімпійського стадіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літня Олімпіада-2020 на Токіо може пройти без глядачів. В якості альтернативи розглядався варіант проведення Ігор тільки в телевізійному режимі.

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