Переможець "Містер Всесвіт" раптово помер у 32 роки

Прославлений чеський культурист Якуб Шубрт раптово помер у віці 32 років, повідомили родичі спортсмена на його особистій сторінці в Facebook.

За неофіційною інформацією, Шубрт помер під час операції. Інші подробиці трагедії невідомі.

Про смерть спортсмена повідомили його родичі Facebook Якуб Шубрт

Шубрт почав займатися бодібілдінгом в підлітковому віці і в 21 рік виграв юніорський турнір "Містер Всесвіт", який проводиться під егідою Національної асоціації аматорського бодібілдингу (NABBA). У 2014 році Якуб Шубрт посів третє місце на турнірі Olympia Amateur Europe 2014 від Міжнародною федерацією бодібілдингу та фітнесу (IFBB).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому році трагічно помер дворазовий "Містер Олімпія" і кращий друг Шварценеггера.

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