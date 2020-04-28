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28 квітня • оновлено в 20:33
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Переможець головного ралі Америки Бі Джей Болдуін застрелив людину

1.5т
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Дворазовий переможець ралі-рейду "Баха 1000" Бі Джей Болдуін опинився під слідством через смертельний інцидент, що стався в Лас-Вегасі, інформує Racer.

Бі Джей Болдуін

Бі Джей Болдуін

Racer

Як повідомляє джерело, у пілота виник конфлікт з двома невідомими на парковці біля кафе. Один з них відкрив стрілянину, після чого Болдуін сам почав стріляти і поранив нападника, який через деякий час помер на місці події. В цілому учасники перестрілки виробили близько 15 пострілів.

Болдуін сам подзвонив в поліцію. За інформацією слідства, у пілота був дозвіл на носіння зброї і він діяв з метою самооборони. Примітно, що Болдуін є прихильником дозволів на носіння зброї для американців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 22-річний боксер з Сальвадора Алексіс Навидад був застрелений навпроти свого будинку двома членами бандитського угруповання.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
США
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