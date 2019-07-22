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Переїхали декілька разів: у Росії моторошною смертю загинув мотогонщик

1.9т Читати матеріал російською

Жахливою смертю спортсмена завершилися змагання з мотокросу в російському місті Обнінську.

Як повідомляє Sport24, на одній із ділянок траси 54-річний гонщик не впорався з керуванням мотоцикла, перелетів через кермо і впав на землю, вдарившись головою. У запалі боротьби, гонщики, які були на трасі, не одразу помітили його і декілька разів переїхали. Прибулі на місце трагедії лікарі не змогли реанімувати спортсмена, констатувавши смерть.

Фатальне падіння спортсмена

Фатальне падіння спортсмена

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Через трагедію змагання були зупинені. За фактом смерті порушено кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися подробиці розслідування смерті шотландського боксера Майка Тоуелла — спортсмен помер від крововиливу в мозок у 2016 році.

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Makc Махов
Makc Махов
Затоплали сваего казломордые. Бгггггаааа
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