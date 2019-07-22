Переїхали декілька разів: у Росії моторошною смертю загинув мотогонщик

Жахливою смертю спортсмена завершилися змагання з мотокросу в російському місті Обнінську.

Як повідомляє Sport24, на одній із ділянок траси 54-річний гонщик не впорався з керуванням мотоцикла, перелетів через кермо і впав на землю, вдарившись головою. У запалі боротьби, гонщики, які були на трасі, не одразу помітили його і декілька разів переїхали. Прибулі на місце трагедії лікарі не змогли реанімувати спортсмена, констатувавши смерть.

Фатальне падіння спортсмена

Через трагедію змагання були зупинені. За фактом смерті порушено кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися подробиці розслідування смерті шотландського боксера Майка Тоуелла — спортсмен помер від крововиливу в мозок у 2016 році.

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