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23 жовтня • оновлено в 13:20
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Перехід Ломаченка в ММА: МакГрегор у Києві зробив заяву

2.7т Читати матеріал російською

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор на прес-конференції в Києві розповів про можливий перехід чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка в ММА.

Конор МакГрегор у Києві

Конор МакГрегор у Києві

Parimatch

"Про перехід Ломаченка в ММА важко говорити. Кожен великий спортсмен знаходиться на своєму місці і йде своїм шляхом. Але в теорії я б з радістю подивився на нього в ММА", - заявив МакГрегор.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць Конор МакГрегор прилетів з коротким візитом в столицю України, зустрівшись з журналістами. Поїздка в Україні відбувається на запрошення бренду Parimatch, світовим амбассадором якого спортсмен став в 2019 році.

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Особа
Конор МакГрегор
Місце
Україна Київ
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филипп филипыч
филипп филипыч
упоротые топите за мака? а завтра он в москве будет, как так?)
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