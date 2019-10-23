Перехід Ломаченка в ММА: МакГрегор у Києві зробив заяву

Колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор на прес-конференції в Києві розповів про можливий перехід чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка в ММА.

Конор МакГрегор у Києві Parimatch

"Про перехід Ломаченка в ММА важко говорити. Кожен великий спортсмен знаходиться на своєму місці і йде своїм шляхом. Але в теорії я б з радістю подивився на нього в ММА", - заявив МакГрегор.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць Конор МакГрегор прилетів з коротким візитом в столицю України, зустрівшись з журналістами. Поїздка в Україні відбувається на запрошення бренду Parimatch, світовим амбассадором якого спортсмен став в 2019 році.

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