Передавали ложки з рота в рот: російські гандболістки потрапили в скандал на ЧЄ. Відео

Михайло Морозов Інші види спорту 17:55, 9.12.2020 Оновлено: 18:34, 9.12.2020

Гравчині збірної Росії з гандболу потрапили в коронавірусний скандал на чемпіонаті Європи-2020.

Як повідомляє видання Eurosport, на офіційній сторінці національної команди РФ в Instagram з'явилося кілька відео, на яких спортсменки проводять час за контактними іграми. Під час однієї з них росіянки передавали одна одній ложки з рота в рот.

Контактні гри російських гандболісток
Twitter Drafts 3.7

Пізніше ці ролики зникли з акаунту збірної в соціальній мережі, але це не допомогло приховати їх від інших учасників європейської першості. Данські експерти, норвезький журналіст і гандболістка розкритикували "дурість" та "ідіотизм" спортсменок з РФ та запропонували їх дискваліфікувати.

Незважаючи на це, в збірній Росії не вважають, що порушили якісь правила або регламент, провівши загальнокомандні збори в спеціально відведеному для цього місці.

На чемпіонаті Європи на рахунку команди з РФ три перемоги в трьох матчах. Вони обіграли Іспанію, Чехію та Швецію та посідають перше місце у своїй групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі першості України гандболістки влаштували масову бійку "стінка на стінку".

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

ЄС позичив Україні 600 млн євро: коли доведеться віддавати і які відсотки

Скандал із російською вакциною в Україні: сплив зв'язок компанії з міністром Януковича

У МЗС РФ захотіли обговорювати питання водопостачання у межах Кримської платформи: названо всі умови

В Україні показали мінометний комплекс, здатний наводитися на ціль автоматично. Фото та відео

Арестович про близькі до Медведчука телеканали: вони не є нашими ворогами