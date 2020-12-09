Передавали ложки з рота в рот: російські гандболістки потрапили в скандал на ЧЄ. Відео

Гравчині збірної Росії з гандболу потрапили в коронавірусний скандал на чемпіонаті Європи-2020.

Як повідомляє видання Eurosport, на офіційній сторінці національної команди РФ в Instagram з'явилося кілька відео, на яких спортсменки проводять час за контактними іграми. Під час однієї з них росіянки передавали одна одній ложки з рота в рот.

Пізніше ці ролики зникли з акаунту збірної в соціальній мережі, але це не допомогло приховати їх від інших учасників європейської першості. Данські експерти, норвезький журналіст і гандболістка розкритикували "дурість" та "ідіотизм" спортсменок з РФ та запропонували їх дискваліфікувати.

Незважаючи на це, в збірній Росії не вважають, що порушили якісь правила або регламент, провівши загальнокомандні збори в спеціально відведеному для цього місці.

На чемпіонаті Європи на рахунку команди з РФ три перемоги в трьох матчах. Вони обіграли Іспанію, Чехію та Швецію та посідають перше місце у своїй групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі першості України гандболістки влаштували масову бійку "стінка на стінку".