Печеніги та половці: боєць UFC Волков процитував фейк Путіна, заявивши про "самоізоляцію або смерть"
Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Олександр Волков використовував слова президента РФ Володимира Путіна про печенігів та половців, коментуючи ситуацію з коронавірусом.
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На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Волков продемонстрував готовність до боротьби з пандемією. Він запостив фото, на якому зображений в масці, двома величезними скалками і футболці з написом "Самоізоляція або смерть. Quarantine division".
"До нападу половців і набігам печенігів готовий!" – зазначив боєць в коментарі під знімком.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін заявив, що його країна впорається з коронавірусом так само, як колись впоралася з печенігами та половцями. Главі Кремля нагадали, що в ті часи Росії ще не існувало, змусивши прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова виправдовуватися за безглузде висловлювання президента.